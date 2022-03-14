شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: نعمل على إقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البنك الدولي، إنه يعمل على إقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار، موضحا أن مساعدات لأوكرانيا ودول تستضيف اللاجئين مثل بولندا ورومانيا ومولدوفا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البنك الدولي: 200 مليون دولار إضافية لأوكرانيا تضاف لـ 723 مليون دولار أقرت الأسبوع الماضي، مشيرا إلى انخفاض قيمة العملة الروسية يعيد للأذهان حقبة النظام الشيوعي.

وتابع البنك الدولي: روسيا لديها دين خارجي ضخم ويجب أن تحدد طريقة للتعامل مع السداد.

وقال البنك الدولي، إن العقوبات على روسيا تضر الاقتصاد العالمي أكثر من الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات على روسيا ستؤثر على الناتج القومي العالمي.