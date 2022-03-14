شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يوضح البيانات الواجب توافرها فى عقود توصيل التيار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك البيانات التي يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية، عند إبرامها، وهى كالآتي:
1- تاريخ تحرير العقد.
2- جميع البيانات الخاصة بطرفي التعاقد-:
أسماء المتعاقدين.
-الكيان القانوني لكل منهما.
-وصف المكان المورد له الطاقة الكهربائية وملحقاته.
-عنوان المكان المورد له الطاقة الكهربائية.
-جهد التغذية.
-القدرة التعاقدية.
-مكان تركيب العداد.
3-مدة سريان العقد، وأسلوب إنهائه.
4- تحديد التزامات طرفي التعاقد.
5-تحديد قيمة المقابل النقدي للطاقة الكهربائية الموردة.
6-تحديد مواعيد أداء هذا المقابل.
7-الشروط الجزائية لمخالفة أحكام العقد.
8-توقيع العقد.