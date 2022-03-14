شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يوضح البيانات الواجب توافرها فى عقود توصيل التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك البيانات التي يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية، عند إبرامها، وهى كالآتي:

1- تاريخ تحرير العقد.

2- جميع البيانات الخاصة بطرفي التعاقد-:

أسماء المتعاقدين.

-الكيان القانوني لكل منهما.

-وصف المكان المورد له الطاقة الكهربائية وملحقاته.

-عنوان المكان المورد له الطاقة الكهربائية.

-جهد التغذية.

-القدرة التعاقدية.

-مكان تركيب العداد.

3-مدة سريان العقد، وأسلوب إنهائه.

4- تحديد التزامات طرفي التعاقد.

5-تحديد قيمة المقابل النقدي للطاقة الكهربائية الموردة.

6-تحديد مواعيد أداء هذا المقابل.

7-الشروط الجزائية لمخالفة أحكام العقد.

8-توقيع العقد.