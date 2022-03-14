شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل السفير الفرنسي بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، السيد مارك باريتي، السفير الفرنسي بمصر، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

ورافقت السفير خلال الزيارة مستشارة السفارة الفرنسية، حضر اللقاء صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب باسكوالي، سكرتير غبطة البطريرك.

وتضمن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات المختلفة، واختتم الاجتماع بالتقاط الصور التذكارية.