شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الرياضي للجامعات يناقش أنشطته فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعا مع مديري عموم رعاية الشباب ومديري الرياضة للجامعات الحكومية ومديري الرياضة للجامعات الخاصة، لمناقشة ختام مسابقات الدورة الرياضية رقم (49) للجامعات والمعاهد العليا المصرية التى تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

واستعرض كل من الدكتور عرفة سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والإعلامي أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد كافة الترتيبات الفنية والمالية والإدارية الخاصة بالنسخة 49 من الدورة التي تشمل كافة الألعاب الرياضية، كما ناقش مسئولو الاتحاد مع الحضور الأنشطة الرياضية التي سينظمها الاتحاد خلال شهر رمضان والاستعدادات لتنظيم الدورات الرمضانية التي ستجوب كافة الجامعات في كل أنحاء مصر.

وعلي هامش الاجتماع، أقيم حفل تكريم لمديرى الرياضة السابقين بالجامعات الذين وافتهم المنيه خلال الفصل الدراسي الأول، كلا من محمد شعلان، مدير الرياضة بجامعة القاهرة، وعادل محمد مدير الرياضة بجامعة قناة السويس .. كما تم تكريم محمود جمال الدين مدير عام رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية لبلوغة سن التقاعد.