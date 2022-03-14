الخليج 365: مصر تضاعف الجهود من أجل توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى "مصر تضاعف الجهود من أجل توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية".

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المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: 100 مليار جنيه حجم الاستثمار الداجنى فى مصر.. والفول يكفى 3 أشهر والزيت 5 والقمح لنهاية العام