شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة: حوافز إضافية لتوريد القمح الموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن توجيهات الرئيس السيسي بمنح المزارعين حافزا إضافيا لتوريد القمح يعد أكبر دليل لاتجاه الدولة لدعم الفلاحين، وأن سعر أردب القمح أقر قبل موسم الزراعة بسعر 320 جنيها، مشيرا إلى أن تحديد السعر قبل الموسم بزيادة 100 جنيه مقارنة بالعام الماضي يشجع المزارع.

وأضاف مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال تصريحات تليفزيونية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوجود حافز إضافى لأردب القمح سيزيد من الإنتاجية، مضيفا أن الجهات المعنية ستبحث خلال الفترة المقبلة آليات تقديم الحوافز الإضافية لتوريد القمح، مضيفا أنه من الوارد أن يكون الحافز خاصة بالأسمدة، أو تقليل تكاليف نقل القمح.

وتوقع الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، توريد ما يقرب من 5 ملايين طن قمح للدولة خلال الموسم الجاري، مشيرا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة قمح ارتفعت إلى 3.6 مليون فدان.