شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح غدا خطا لإنتاج لقاحات الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى غدا الثلاثاء أحدث خط لإنتاج لقاحات الدواجن بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية والذى يساهم فى رفع إنتاج مصر لأكثر من مليار ومائتى مليون جرعة سنويا.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن ثبات واستقرار أسعار السلع فى المنافذ التابعة لها، وتوافر ياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث يتراوح الفارق فى الأسعار بين منافذ الوزارة والأسواق من 25 - 30% على بعض المنتجات ونحو 50% فى ياميش رمضان والعسل والمربى.

1- كيلو قراصيا أو مشمشية 70 جنيها.

2- كيلو العرقسوس أو الخروب 40 جنيها.

3- لفة قمر الدين تبدأ من 20 جنيها حتى 40 جنيها.

4- أسعار البلح تبدأ من 12 جنيها لتصل إلى 22 جنيها.

5- الزبيب المصرى بـ 45 جنيها.

6- الزبيب الإيرانى بـ 60 جنيها.

7- التمر الهندى 10 جنيها.

8- جوز الهند بـ 60 جنيها