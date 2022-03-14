العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهيليوبوليس يكرم محمد ثروت

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القاهرة - سامية سيد - كرم المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهيليوبوليس الجديدة الدكتور محمد ثروت حيث سلمه الدكتور أحمد السعيد طلبة عميد المعهد درع المعهد.

جاء ذلك بحضور الدكتور يسرى الهلالى رئيس مجلس الأمناء والدكتور وائل الهلالى نائب رئيس مجلس الأمناء، وداليا توفيق ممثل وزارة التعليم العالى، ضمن نشاط إدارة النشاط الثقافى برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد فرج وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطلابية بالوزارة، وأحمد أبو المحاسن المدير العام للإدارة العامة لرعاية الطلاب وحنان عبد الرحمن المشرف العام على النشاط الثقافى وأسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافى بالوزارة.

وأكد دكتور محمد ثروت أهمية استفادة الطلاب من برامج النشاط الثقافى بالمعاهد والجامعات، مطالبًا المشاركين بأن يسعوا إلى التفوق والتميز والبحث عن الأفضل فى حياتهم العملية والصبر حتى يحققوا ما يريدون، مضيفًا أن سوق العمل يتطلب اكتساب مهارات عديدة، وأن الخريج المتميز الجيد ذا الكفاءة هو من يجتاز كل صعوبات العمل.

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معهد العالي لتكنولوجيا السيارات