شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى لدى ليبيا يزور القاهرة اليوم للقاء كبار المسؤولين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، مساء اليوم الإثنين، إن السفير ريتشارد نورلاند "يزور القاهرة اليوم للقاء كبار المسؤولين المصريين ومناقشة كيفية المضى قدمًا فى ليبيا، وكيف يمكن لمصر والولايات المتحدة، كشريكين، العمل مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى أقرب وقت ممكن»"، وذلك بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى طرابلس عبر حسابها على "تويتر".

كان السفير والمبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قد أكد أمس، الأحد، أن رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب الليبى فتحى باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على استعداد للانخراط فى مفاوضات عاجلة، للتباحث بخصوص كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية فى أقرب وقت ممكن.

وذكرت السفارة الأمريكية فى ليبيا - فى سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع "تويتر" وفقا لوكالة الأنباء الليبية – أن السفير نورلاند أشاد خلال اجتماع مع "باشاغا" بتونس أمس، بالاهتمام الذى أبداه للانخراط فى مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.