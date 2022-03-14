شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بندجامينا يُقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير أسامة الهادي، سفير جمهورية مصر العربية في ندجامينا، أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى تشاد، إلى فريق أول "محمد إدريس ديبي" رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، وذلك بقصر الرئاسة في العاصمة التشادية ندجامينا.

وأعرب الرئيس "محمد إدريس ديبي" عن سعادته بالزيارة التي قام بها مؤخرًا إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالعلاقات المصرية التشادية المتميزة على كافة الأصعدة، كما طلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التشادي، وأكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلديّن وتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة العمل على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، فضلًا عن حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لجمهورية تشاد خلال مرحلة الانتقال السياسي الراهنة.