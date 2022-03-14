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رئيس الكنيسة الأسقفية مستقبلًا مطران الموارنة: تجمعنا علاقة وطيدة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل دكتور سامى فوزى رئيس اساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان فى زيارة ودية، تبادلا فيها الحديث حول خدمات الكنيستين وأوضاع الكنيسة المارونية فى لبنان وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

 دعا المطران جورج شيحان رئيس الأساقفة دكتور سامى فوزى لحضور حفل استقبال الكاردينال البطريرك ماربشارة بطرس الراعي السبت المقبل بالكنيسة المارونية بمنطقة الظاهر.

وقدم رئيس الأسقفية  للمطران الماروني شرحًا عن خدمات الكنيسة الأسقفية وأنشطتها، مؤكدًا حرص الكنيسة على تقديم خدمة اجتماعية وإنسانية من خلال مركز خدمة اللاجئين، بالإضافة إلى الانخراط في المجتمع من بوابة العمل الثقافي والفني الذي يقدمه مركز جسور. 

وأضاف رئيس الأسقفية: الكنيسة المارونية فى لبنان كنيسة قوية وخدماتها كثيرة ولها تاريخ مجيد متمنيًا أن يرفع الله المعاناة عن الشعب اللبناني الذي تأثر كثيرًا خلال الفترة الأخيرة عقب حادث تفجير مرفأ بيروت.

في نهاية اللقاء جدد المطرانان تأكيدهما على العلاقات الودية التي تجمع الكنيستين الذين يختلفا في الطقوس ويتفقا على المحبة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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