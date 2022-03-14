شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب لبناء هوية الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون حول بناء هوية الطلاب وتعزيز الوطنية لديهم .

وقالت النائبة سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ جامعة القاهرة جامعة عريقة ، موضحة أنها تواجدت فى الجامعة أثناء دعوة المواطنين للمشاركة فى التعديلات الدستورية وحلمنا باليوم الذى نفتح فيه مجال حوار ومنصة حوارية تشاركية مع طلاب الجامعات ذلك الفصيل الهام ليشارك فى بناء بلده.

وأضافت النائبة سها سعيد خلال كلمة لها على هامش توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة القاهرة ، أنه مع وجود نواب بالبرلمان من التنسيقية أصبح هناك ضرورة ليكون هناك تواصل مع الجامعة، وأن البرتوكول هام ومرحلة جديدة لبناء هوية الطالب المصرى وتعزيز حس الوطنية لديه.