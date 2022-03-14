شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن حصاد أنشطة معهد أمراض النباتات خلال فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، تقريرا حول حصاد أنشطة المعهد خلال فبراير الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، إن أنشطة المعهد في مجال رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تمثلت في المرور على زراعات النخيل فى توشكي لرصد الحالة المرضية، فضلا عن المرور على زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية، وزراعات الموالح والجوافة والزيتون والمانجو والتفاح والخوخ والكمثري بمحافظات البحيرة والقليوبية والإسماعيلية لرصد الحالة المرضية، فضلا عن رصد الحالة المرضية لمحصول الفول البلدي والعدس بمحافظات مصر المختلفة، كذلك المرور على زراعات محصول بنجر السكر بالمحافظات المختلفة للوقوف على الحالة المرضية، وزراعات الخضر بمحافظة القليوبية و الغربية و المنوفية والاسماعيلية والدقهلية والنوبارية وبني سويف والمنيا وأسيوط لرصد الحالة المرضية واعطاء التوصيات المناسبة.

وأضاف خليل، أنه تم أيضا خلال فبراير نشر 8 أبحاث بمجلات علمية دولية، وبالنسبة للنشاط الارشادي تم تنفيذ 100 مدرسة حقلية فى محافظات مصر : الدقهلية، الغربية، الشرقية، اسيوط، كفر الشيخ، سوهاج، اسوان، قنا، الاقصر، المنيا، بنى سويف، القليوبية، النوبارية، الجيزة، والاسماعيلية، على محاصيل: القمح، الطماطم، البطاطس، الخيار ، بنجر السكر، الفراولة، قصب السكر، نخيل البلح، الفول البلدى، البسلة، والبصل.

وتابع مدير المعهد، أنه تم أيضا تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان " تعريف السلالات البكتيرية بالطرق الحديثة والبيولوجية والتقليدية"، و " الأمراض المحمولة بالبذرة"، لافتا إلى أن المعهد أيضا برز دوره الانتاجي والخدمي خلال هذا الشهر، حيث تم فحص (368) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، وفحص (26) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، والإشتراك فى أعمال (25) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، كذلك فحص (69) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وشراء (3) عزلات فطرية بقسم بحوث وحصر الفطريات.

واوضح أنه تم أيضا تعريف عزلة بكتيريا بنظام البيولوجي، وشراء 3 جرامات من جزيئات النانو من معمل النانوتكنولجى، كذلك فحص (16) طردا بها ت. بدزور مختلفة، وفحص عدد (14) طردا بها ت. بذور مختلفة .