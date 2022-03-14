شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب العائدين من أوكرانيا.. أوراق وشروط التحويل للجامعات المصرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الإثنين، استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة بمصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.

ونوضح فيما يلى كافة الأوراق وشروط التحويل للجامعات المصرية لكافة الطلاب العائدين من أوكرانيا حديثا..



















