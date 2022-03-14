شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تهدد بحظر يوتيوب حال عدم إعادة قنواتها الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن روسيا تهدد بحظر يوتيوب إن لم تستجب شركة جوجل، لطلبها برفع الحظر على قنواتها الإعلامية على يوتيوب.

وكان موقع "يوتيوب"، قد حظر قناة "رسيا اليوم" بشكل فورى فى جميع أنحاء العالم، وفى وقت سابق، أعلن موقع "يوتيوب" حظر قنوات الإعلام الروسية الممولة من الحكومة بشكل فورى فى جميع أنحاء العالم.

وجاء فى البيان: "نحن الآن نحظر قنوات "يوتيوب" المرتبطة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية فى جميع أنحاء العالم"، وأكد أن "التغيير يدخل حيز التنفيذ على الفور".

وبحسب بيان "يوتيوب" الذى نُشر على موقع "تويتر"، فإن سبب القرار هو "المبادئ الإرشادية" التى تمنع "التقليل من أهمية" "الأحداث العنيفة" الموثقة.

وأضاف البيان: "نقوم الآن بإزالة الفيديوهات المرتبطة بالغزو الروسى على أوكرانيا، والتى تنتهك سياستنا".