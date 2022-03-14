شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: دبلوماسيون أوكرانيون يشرفون على تجنيد مرتزقة من الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن مجموعة من الدبلوماسيين الأوكرانيين يشرفون على تجنيد مرتزقة من الشرق الأوسط، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

فيما أعلن الجيش الأوكرانى، إن روسيا تقيم معسكرات لتدريب مرتزقة من سوريا، متابعا: "مراكز تدريب روسية لمرتزقة من سوريا قرب حدودنا".

حثت السفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور، مع استمرار العملية العسكرية الروسية للأسبوع الثالث، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن السفارة طلبت من الأمريكيين المغادرة عبر وسائل النقل البري إذا كان ذلك آمنا، لافتة إلى أن الإيواء في مكان قد يكون الخيار الأفضل للبعض.

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، لليوم التاسع عشر على التوالي، الأمر الذى دعا دول أوروبية وغربية وأمريكية إلى فرض عقوبات ضد موسكو وقياداتها.