أخبار مصر

لإضافة جرعات جديدة.. الصحة تُعدّل كارت متابعة لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أجرت وزارة الصحة والسكان، تعديلًا على كارت متابعة الحاصلين على لقاح فيروس المستجد.

وتضمنت التعديل كتابة بيانات الجرعات (الأولى والثانية والثالثة) التي حصل عليها المواطن، وكذلك تاريخ حصوله على تلك الجرعات.

وأتاح الكارت الجديد "خانتين فارغتين" حال الحاجة للحصول على جرعات تنشيطية أخرى في الشهور المقبلة.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة إعطاء 1.4 مليون جرعة تنشيطية أو ما يُطلق عليها الجرعة الثالثة للمواطنين الذين مرَّ على حصولهم على لقاح فيروس كورونا أكثر من ثلاثة شهور من الجرعة الثانية للقاح بهدف تعزيز وتقوية المناعة.

الكارت-القديم-للقاح-كورونا

الكارت الجديد للقاح كورونا

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا