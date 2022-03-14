محافظ القاهرة يكرم عددا من أسر الشهداء بمناسبة يوم الشهيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددا من أسر الشهداء الذين تم إطلاق أسماءهم على بعض مدارس القاهرة عرفانا وتقديرا من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل الوطن وتخليدا لذكراهم العطرة.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي أقامتها محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد.

وشمل التكريم أسر: الشهيد نقيب طيار محمد يوسف محمد، مدرسة عطفة الليمون بالدرب الأحمر، والشهيد العميد أركان حرب أحمد عبدالمحسن السيد محسن، مدرسة القومية العربية بالزيتون، والشهيد المقدم أحمد إبراهيم أحمد الجمل قداح، مدرسة القاهرة الرسمية لغات بالتجمع الخامس، والشهيد الجندي مصطفى سيد صلاح، مدرسة عزبة الوالدة الإعدادية بنين بحلوان، والشهيد عريف مجند محمود شعبان سعد محمود، مدرسة أرض عظم 6 المتميزة بحي السلام أول.

وأكد محافظ القاهرة أن إطلاق اسم الشهيد على المدارس هو فخر للمنشأة مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تنسى أبدًا شهداء الوطن وتسعى دائما لتكريم أسرهم الذين قدموا أغلى ما لديهم فداءً للوطن.

وأضاف محافظ القاهرة أن نهج المحافظة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن.

وأثنى اللواء أركان حرب طه السيد، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على الندوة التثقيفية التي أقامتها محافظة القاهرة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وأكد اللواء أركان حرب طه السيد، في كلمته خلال الندوة، أن العسكرية المصرية ستظل رمزًا للفداء والتضحية في سبيل الحفاظ على هذا الوطن العظيم، وأن عطاء أبطال القوات المسلحة على مر العصور يجسد الشرف والتفاني والإخلاص والانتماء الذي يعكس عقيدة الجيش المصري العظيم.

واستعرض اللواء أركان حرب طه السيد جوانب من حياة الفريق أول عبدالمنعم رياض وأهم الأنواط العسكرية التي حصل عليها والمعارك التي خاضها وظروف استشهاده، كما تحدث عن مرتبة الشهيد ومكانته، مشيرًا إلى أن نيل الشهادة شرف عظيم يتمنى أن يناله جميع أفراد القوات المسلحة، وهو ما يظهر جليًا اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل هذا الشرف، فكل فرد في القوات المسلحة على استعداد للتضحية بنفسه من أجل الحفاظ على أرضه.

وأكد اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل، مستشار بكلية القادة والأركان، في كلمته خلال الندوة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة عزيزة للاحتفاء بشهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية وبذلوا الغالي والنفيس وقدموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن والدفاع عن شعبه ومُقدراته، وأن تضحيات شهداء الوطن الأبرار بأرواحهم الغالية ستبقى محفورة في صفحات التاريخ وذاكرة الوطن ليقدم مع كل شهداء مصر أسمى معاني وآيات الفداء والتضحية في سجل الوطنية المصرية بمجدها وعزها.

كما أكد على أن شهداء مصر لا يعدون ولا يحصون عبر التاريخ، فمنذ فجر التاريخ قدم أبناؤها أرواحهم فداء لها ودفاعا عنها ضد الهكسوس، والتتار والمغول فهي دائما وأبدا مقبرة الغزاة ودرع حماية المنطقة بأكملها.