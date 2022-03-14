صواريخ إلكترونية تغسل العقول.. بكري: على الدولة تسخير طاقاتها لتنمية الوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود بكري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن قضية الوعي هي أخطر موضوع، ويجب على الدولة تسخير كل طاقاتها في قضية تنمية الوعي الوطني، لافتًا إلى أن وزارات الشباب والرياضة والأوقاف لديها استراتيجية لتنمية قضية الوعي؛ لكن أين دور العديد من الوزارات، مثل الثقافة.

جاء ذلك خلال كلمة بكري أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضواً، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة، بحضور كل من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد النائب أن الحروب لم تعد خارجية، والصواريخ لم تعد كما كانت؛ ولكن هناك صواريخ إلكترونية تغسل العقول وتستغلها لصالح دول أخرى، والحروب الآن عبر التيك توك وكل وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل بكري: ماذا نحن من روسيا أول ما قامت الحرب تم قطع وسائل التواصل الاجتماعي فيها، وتم غلق قنوات "روسيا اليوم" في أوروبا وأمريكا، وكذلك وكالة الأنباء الروسية.