شراكة استراتيجية.. تفاصيل لقاء جبالي رئيسَ مجلس الوزراء الكويتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد من مجلس النواب، الشيخ صباح الخالد الحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات المصرية- الكويتية تتمتع بالخصوصية والشراكة الاستراتيجية في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على التنسيق مع دولة الكويت الشقيقة في كل ما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية؛ خصوصًا في ظل التطورات الدولية المتسارعة والتي تُلقي بظلالها على العالم بأسره.

وتناول جبالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتي تُعبر بصدق عن عمق ورسوخ تلك العلاقات.

وتناول رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال اللقاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها مُتعددة الأبعاد، خصوصاً على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي، مؤكدًا أن تلك التطورات تستلزم تضافرًا مصريًّا كويتيًّا.

وأكد الحمد دعم الكويت الكامل للموقف المصري العادل تجاه الحفاظ على حقوق مصر المائية في قضية سد النهضة الإثيوبي.