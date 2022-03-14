السيطرة على حريق مخلفات بنزلة كوبري المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمد رجال الدفاع المدني بالجيزة حريقًا، شب في كمية مخلفات بالهرم دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بنزلة كوبري المنصورية بمنطقة كفر الجبل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الغرب والعقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا خطر امتدادها إلى المجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.