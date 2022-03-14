إحالة عصابة سرقة السيارات بالسيدة للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة السيدة زينب بإحالة شخصين للجنايات بتهمة بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في السيدة زينب.

نسبت النيابة للمتهمين تهم؛ السرقة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص ومواد مخدرة.

وكان قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتبين أن السيارة المُستخدمة في السرقة، حيازة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، ملك شقيقه، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخص أخر.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما فرد خرطوش، بالإضافة إلى عدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين.