عجز في العهدة.. حبس مالك سوبر ماركت احتجز مدير حساباته في المخزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس مالك سوبر ماركت 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه باحتجاز مدير حسابات لديه.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من إحدى السيدات بغياب زوجها، مدير حسابات بسوبر ماركت كائن بدائرة القسم، عقب خروجه من مسكنهما في أثناء توجهه لمحل عمله المشار إليه، وفي وقت لاحق تبين غلق الهاتف المحمول الخاص به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المتغيب ومالك السوبر ماركت محل عمله وأن المذكور وراء واقعة غيابه.

دلت التحريات على احتجاز الأخير بمخزن خاص ملحق بالمحل، وباستهدافه أمكن ضبط مالك السوبر ماركت وعامل وبصحبتهما المجني عليه.

بمواجهتهما بالتحريات أقر الأول بأنه نظرًا لاكتشافه وجود عجز مبلغ مالي بعهدة المجني عليه استعان بالمتهم الثاني واحتجازاه عقب حضوره للعمل وإجباره على توقيع إيصال أمانة على بياض، وعثر بحوزته على إيصال الأمانة المشار إليه مزيل بتوقيع المجني عليه وبسؤال المجني عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة.