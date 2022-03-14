السادسة صباحًا.. حين استيقظ سكان أكتوبر على سارينة المطافي ورائحة الدخان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

السادسة صباح اليوم الاثنين، استيقظ سكان الحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر على دوي سارينة سيارات الإطفاء ورائحة الدخان التي اطبقت على المنطقة بالكامل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بالمجاورة الرابعة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب الحريق داخل شقة بالعقار رقم (ع 42)، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة.