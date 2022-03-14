إخماد حريق داخل شقة بالهرم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالهرم دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع إبراهيم بحر من الصفا والمروة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الغرب

تبين بالفحص نشوب الحريق داخل شقة بالعقار رقم (16)، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة.