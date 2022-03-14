الحماية المدنية تنقذ أسواق العثيم بفيصل من نيران محل مجاور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنفذت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا شبَّ داخل محل مجاور لأسواق العثيم بفيصل دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع محمد هريدي من شارع الملكة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب الحريق داخل أحد المحال التجارية، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا خطر امتدادها إلى المحال المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة.