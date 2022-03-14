شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير الأول الماليزي يبحث مع سامح شكرى تطوير التعاون بين مصر وماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الوزير الأول وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد عزمين علي، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، للتباحث حول تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك قبيل عشاء عمل يقيمه على شرفه ويشارك فيه كل من وزيريّ المالية والاقتصاد، وكبار قادة وممثلي مجتمع الأعمال الماليزي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

قام وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري بن يعقوب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى ماليزيا أولى محطات جولته الآسيوية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوزير أعرب خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الماليزى عن تطلعه لأن تكون الزيارة فرصة لإعطاء مزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا.

ويقوم وزير الخارجية حاليا بجولة آسيوية تشمل كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة.

الوزير الأول الماليزي يستقبل وزير الخارجية سامح شكري

الوزير الأول الماليزي يستقبل وزير الخارجية سامح شكري