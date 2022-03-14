التضامن: تغيير بطاقة صرف الدعم النقدى لأسر تكافل وكرامة لبطاقة "ميزة"

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى، في تغيير بطاقة صرف الدعم النقدى للاسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"، إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي فى المنطقة التى يقطن فيها المواطن، للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط محمول مجانا، المخصص للمستفيد من أي منفذ توزيع الشركة، ثم الحصول على الرقم السرى وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف.

وتصرف وزارة المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم فى استكمال مراحل تعليمهم، ويحصل الطالب فى مرحلة الابتدائى على منحة شهرية بـ80 جنيها، والطالب فى المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيها، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيها شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيها شهريا بحد أقصى حاليا طفلين داخل الأسرة، كما يتم صرف 450 جنيها للفرد من ذوى الاحتياجات الخاصة أو لكبار السن من 65 سنة فأكثر، ولعدد 3 أفراد فى الأسرة الواحدة بإجمالي يصل إلى 1350 جنيها وفقا للشروط والقواعد المستحقة للصرف.