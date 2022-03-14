شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تنسيقية شباب الأحزاب تيار وطنى ينتمى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تيار وطنى ينتمى لمصر ويعمل على أسس راسخة لأسس الدولة الوطنية الساعية للبناء والتنوير، وسعادتى تتجدد لأن هذا يأتى فى إطار توجيهات جامعة القاهرة لتخريج أجيال تتمتع بالوعى العام الاقتصادى والاجتماعى والقومية فى عالم متغير تملأه التحديات على مستوى العالم.

وأضاف الخشت خلال كلمة له على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الآن، بمقر قاعة الدكتور أحمد لطفى السيد بقبة جامعة القاهرة، أن المتغيرات الثقافية والفكرية كثيرة ومتسارعة ومن ثم علينا أن نحصن شبابنا بالوعى الوطنى الذى يجعلهم يسيرون فى إطار يؤكد هوية مصر ومقاصدها، وجامعة القاهرة بيت للمصريين جميعاً بكل توجهاتهم مؤكدا أن الجامعة ليس لها انتماء إلا للوطن.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، نجتمع اليوم لتوقيع هذا البرتوكول مع مجموعة من شباب التنسيقية التى تعكس الوعى لدى الشباب.

أشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة تقوم بمشروعات ضخمة على كافة المستويات وليس فى معزل عن قضايا التنمية ونلقتى اليوم لنرسخ هذا المفهوم لخدمة مشاكل المواطنين وهذه فرصة للتنسيقية للاستجابة لطلبات المواطنين.

واستطرد ، أن مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصرى وبناء الإنسان طبقت للمبادرة التى أطلقها الرئيس ونلتقى فى هذه الجوانب من أجل تخريج مواطن صالح ، والمواطن المثقف الذى على صلة بقضايا وطنه ويساهم فى بنائه.