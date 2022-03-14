شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيدها القومى.. "الفيوم".. التنوع الزراعى فى مصر الصغرى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف جديد، بمناسبة احتفال محافظة الفيوم بعيدها القومي بعنوان: "الفيوم".. التنوع الزراعي في مصر الصغرى.

وتحتفل محافظة الفيوم بعيدها القومي في 15 مارس من كل عام تخليداً لذكرى وقفة شعب المحافظة ضد الاحتلال الإنجليزي خلال ثورة 1919.

وتعتبر محافظة الفيوم أكبر واحة طبيعية في مصر، وتقع في إقليم شمال الصعيد، ويبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة، كما تضم محمية بحيرة قارون ومحمية وادي الريان ومحمية وادي الحيتان، فضلاً عن العديد من المعالم السياحية.

ويبلغ إجمالي الزمام الزراعي بالفيوم: 396 ألف فدان، حيث تتميز المحافظة بالتنوع الزراعي بكافة مجالاته: النباتي المتنوع، الحيواني، الداجني، السمكي فضلاً عن إنتاج عسل النحل ومجالات التصنيع الزراعي.

وفيما يتعلق بالإنتاج النباتي بالمحافظة: تتمثل أبرز المحاصيل الحقلية في: القمح – البنجر – البصل – البرسيم – القطن – الذرة– دوار الشمس الزيتي ، ومحاصيل الخضر: الطماطم – الفاصولياء – الملوخية – الكرنب – الخيار – البامية – الكوسة، ومحاصيل الفاكهة: المانجو – الزيتون – الكمثرى – نخيل البلح – البرتقال – العنب – التين، فضلا عن النباتات الطبية والعطرية: شيح بابونج – الأقحوان – حشيشة الليمون – الشمر – النعناع – البردقوش – الريحان.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية يوجد بها 1800 مزرعة ماشية، حيث يبلغ إجمالي الثروة الحيوانية: 178 الف رأس ماشية، واجمالي إجمالي الطاقة الإنتاجية من الألبان 7856 طن، بينما إجمالي الطاقة الإنتاجية من اللحوم 49798 طن.

كما يوجد بها 1378 محل أعلاف، و 23 مصنع أعلاف، فضلا عن 1720 مزرعة دواجن، تنتج 41 مليون بيضه أمهات، و 63 مليون بيضه مائدة، وعن مناحل العسل يوجد بها 693 منحل عسل، تضم 20292 خلية.

وبالنسبة للثروة السمكية: يوجد بمحافظة الفيوم بحيرة قارون ومسطحات الريان بمساحة إجمالية حوالي 90 ألف فدان وتعتبران من المصادر الهامة للثروة السمكية في مصر، وتتمثل أهم الأسماك في: البلطي – الموسى – الجران - البوري – الدنيس – القارون – الجمبري – البياض – قشر البياض - المبروك.

ويضم القطاع الزراعي بالمحافظة 215 جمعية زراعية ومتعددة الأغراض، و محطة بحوث إقليمية، و9 محطات زراعية آليه.

كما يوجد بالمحافظة عدد من المشروعات الزراعية التنموية العملاقة ومنها: مشروع إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بكوم اوشيم، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع الثروة الحيوانية بيوسف الصديق، ومشروع تطوير نظم إستخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم.