شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن غلق وتشميع 29 كافية ومقهى مخالف بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة حملاتها في شن الحملات بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

وفي ذلك الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحي الهرم ، بقطاع هضبة الأهرام من غلق وتشميع 29 مقهي وكافية مقام بالمخالفه ويدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام، وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق علي مدار أسبوع حيث تمت أعمال الغلق والتشميع مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما يجري المتابعه الدورية للمحال التي تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجدداً من خلال المتابعات الميدانية .

و شملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام ضبط ورفع 1985 حاله اشغال وشيشة للمقاهي والمحال المتعدية علي الطريق العام بمنطقه الضغط العالي ومتفرعاتها خلال حملات استمرت علي مدار يومين بالاضافه الي ضبط ومصادرة عددا 25 مركبة التوك توك عاي مدار أسبوع تعيق حركه المارة والسيارات مع استمرار تنفيذ حملات موسعه لتحقيق الانضباط بقطاع هضبة الأهرام.