"مصر الخير" تطلق أكبر حملة مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - 75 مليون خدمة قدمتها المؤسسة للأسر المستحقة على مدى 9 أعوام هى عمر حملة إفطار صائم

للسنة العاشرة علي التوالي وضمن حملة "إفطار صائم" تطلق مؤسسة "مصر الخير" أكبر أسطول من المساعدات الغذائية لدعم الأسر المستحقة والأولي بالرعاية لتوفير احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث استطاعت المؤسسة تقديم ما يزيد عن 75 مليونا خدمة للمستحقين من الأسر المتعففة في كافة ربوع مصر خلال السنوات التسع الماضية وهي عمر حملة إفطار صائم .

وقال المهندس أحمد على ،المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير : إننا نستهدف خلال حملة هذا العام تقديم عدد من الخدمات المتنوعة والمتميزة والتى تلبي احتياجات الأسر الأولي بالرعاية بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها ، فهناك كرتونة رمضان والتى تحتوي على مواد غذائية تزن 12 كيلو جرام من المواد الجافة ومعها علبة لحوم معلبة وزن 800 جرام ، لافتا إلي أن محتويات الكرتونة تزيد قيمتها عن 260 جنيها .

وأضاف أن المنتج الثاني من منتجات الحملة هو قسيمة شراء مواد غذائية بقيمة 200 جنيه تسلم للمستحق في صورة كارت يصرف به المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته من اى مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية سواء من شركة المصرية او الاهرام او الاسكندرية للمواد الغذائية وغيرها 4 كيانات أخري تتبع للشركة القابضة ولها فروع في كل محافظات الجمهورية .

وأشار علي إلي أن المنتج الثالث هو سند العائلة بقيمة 1200 جنيه يتم تسليمه للاسر المستحقة من الأسر الأولي بالرعاية والارامل والمطلقات حيث ستقوم المؤسسة بتسليمه للمستفيدين من يوم 27 أو 28 شعبان كي تتمكن الاسر المستحقة من شراء احتياجتها من المواد الاساسية والتى تكفيها طوال شهر رمضان بما يضمن خزين البيت كي تدخل الاسرة الشهر الفضيل وهي مطمئنة لوجود اكتفاء من احتياجاتها الغذائية على مدي الشهر .

وأما المنتج الرابع فهو كما ذكر المدير التنفيذي للبرامج بمصر الخير فهو وجبة كفارة الصيام وهي وجبة ساخنة بقيمة 40 جنيه يدفعها المسلم المريض والغير قادر على اداء فريضة الصيام فيكون كفارته اطعام مسكين بقيمة وجبة الافطار ووجبة السحور بقيمة 10 جنيهات وتشمل وجبة الافطار لحوم وخضار وارز وتمر وزجاجة عصير وتشمل وجبة السحور الفول والجبن والبيض والزبادى ويتم توزيع الوجبات بعدد افراد الاسرة المستحقة كاملة .

والمنتج الخامس بالحملة هو إفطار قرية وفيها يتم توزيع 500 وجبة او اكثر داخل حيز قرية واحدة ونستهدف خلال الحملة ما يزيد عن 690 قرية في مختلف المحافظات قابلة للزيادة على حسب التبرعات ويتم تحديث الارقام بشكل مستمر .

أما المنتج السادس فهو زكاة الفطر بقيمة 30 جنيها بما يوازى 2.5 كيلو جرام من المواد الغذائية، حيث توزع المؤسسة نصيبين على الاسرة الواحدة ويتم إخراج الزكاة في الأوقات الشرعية وفق ما نص عليه في الكتاب والسنة النبوية الشريفة .

أيضا لدينا منتج سابع وهو سهم مصارف الزكاة بقيمة 100 جنيه يتبرع به من زكاة المال ويوجه ليس فقط لحملة إفطار صائم ولكن يمكن للشخص التبرع لكافة مصارف الزكاة التى تتولي المؤسسة تقديمها للمحتاجين والاسر الاولي بالرعاية وفق إختيار المتبرع ورغبته .