شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتشغيل أولى مراحل القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنها تخطط لبدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان خلال أيام، حيث تمتد هذه المرحلة بطول 70 كم وتشمل عدد 12 محطة.

وتتواصل حاليا أعمال الاختبارات والتجارب بالمشروع واستكمال الأعمال المتبقية بالمحطات ونظم الإشارات لحين بدء التشغيل، حيث ستربط الوصلة التى سيتم تشغيلها العاصمة الإدارية بالقاهرة وشبكة مترو أنفاق القاهرة.

ومشروع القطار الكهربائى الممتد بأطوال 103 كم ستكون الشركة الفرنسية آر ايه تى بى مسئولة عن إدارته وتشغيله لمدة 15 عاما دون أن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادى متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية، ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيار التى تتطلبها أعمال الصيانة، حيث أنه يشمل أعمال الصيانة الدروية اليومية فقط التى تسبق رحلات القطارات يوميا.

ومشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.