شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح وأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تسجل 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى مزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا .

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 16 درجة مئوية والسواحل الشمالية 15 درجة مئوية شمال الصعيد 17 درجة مئوية جنوب الصعيد 23 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء، ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى.

ويشهد اليوم الاثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 03 .