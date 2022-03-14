بوتين يوقع مرسوما يسمح لشركات الطيران بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة

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القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح لشركات الطيران بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأكد الكرملين، أن الجيش الروسي لا يستبعد السيطرة على المدن الأوكرانية الكبيرة، متابعا: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعيان لدفع روسيا لمهاجمة المراكز السكانية ونعد ذلك استفزازا".

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، لليوم التاسع عشر على التوالي، الأمر الذى دعا دول أوروبية وغربية وأمريكية إلى فرض عقوبات ضد موسكو وقياداتها.