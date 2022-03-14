شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بالسواحل تمتد للقاهرة خفيفة والصغرى 8 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 12 درجات والصغرى 01 .