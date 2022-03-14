شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنتاج الحربى" تدعو ممثلى الشركات العالمية للتعاون فى مختلف مجالات التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة الحرص على المشاركة في مختلف الأحداث والفعاليات التي تساهم في تحقيق سياسة وزارة الإنتاج الحربي للإنتاح على التعاون مع الشركات العالمية فى مختلف المجالات، ونقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، شارك الدكتور مهندس محمد أحمد مصطفى رئيس قطاع المشروعات المدنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي في فعاليات مؤتمر تعريفي حول وزارة الإنتاج الحربي وجاء ذلك بالجناح المصري بمعرض (إكسبو 2020 بدبى) المقام بالإمارات العربية المتحدة.

قام المهندس محمد أحمد مصطفى رئيس قطاع المشروعات، بالتعريف بالهيكل التنظيمى لوزارة الانتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة وتخصص كل جهة منها، مستعرضاً القدرات التكنولوجية والتصنيعية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية ومدنية وأبرز المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، لافتاً إلى أن فعاليات المؤتمر التعريفي شهدت مشاركة ممثلين عن ما يقرب من 20 شركة مختلفة الجنسيات، وتم الإجابة عن استفسارات الحضور، كما تم مقابلة ممثلي عدة شركات والذين أكدوا تطلعهم إلى التعاون مع الإنتاج الحربى سواء فى شكل إنتاج مشترك أو نقل تكنولوجيا أو مشاركة فى تنفيذ مشروعات لصالح الدولة وقد تم دعوة ممثلي الشركات العالمية للتنسيق والعمل على تحقيق شراكات إستراتيجية تعود بالنفع على الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر بمعرض (إكسبو 2020) تؤكد عمق علاقات التعاون بين مصر والإمارات والتكامل في المجالات كافة، مشيراً إلى زيارة المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي للمعرض خلال شهر نوفمبر الماضي، لافتاً إلى أنه تم خلال المؤتمر التعريفي الإشارة إلى إمتلاك وزارة الإنتاج الحربي منظومة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب) بما يجعلها جزءاً مهماً في الصناعة الوطنية من خلال ما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة، كما تم التأكيد على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار خاصةً في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي وإصلاحات اقتصادية وهيكلية واعدة، وأكد "بكر" على أن الجناح المصري بالمعرض يتيح عرض فرص الاستثمار بمصر ويعكس مكانة وثقل جمهورية مصر العربية على المستويين الإقليمي والعالمي.