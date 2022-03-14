أخبار مصر.. مصر تضاعف الجهود لتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية.

قام وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري بن يعقوب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى ماليزيا أولى محطات جولته الآسيوية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس؛ مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات الإسكان المتوسط، وذلك بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. استمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية ، تمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية . القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان موقف تنفيذ مبادرة "سكن لكل المصريين"

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية. تواجه دول العالم حالياً العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء وفقًا للمعايير العلمية والصحية المتعارف عليها لكل فرد من أفراد المجتمع، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لذا تظهر الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها بمفهومه الشامل. مصر تضاعف الجهود لتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية.. إنفوجراف الأمن الغذائى أولوية قصوى.. تفعيل أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم أكثر من مليون مواطن بالجرعات الثلاث (الأولى، والثانية، والتنشيطية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك ضمن حملة «طرق الأبواب» التي انطلقت من محافظة المنوفية يوم 8 فبراير الماضي، وبدأت في محافظات (الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان) في 6 مارس الجاري. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء شتويه باردة علي معظم الأنحاء بسبب هبوب رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا، حيث يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا؛ كما تتكاثر السحب المتوسطة علي السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الامطار علي فترات متقطعة. عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء أمس، لاستعراض إحدى التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في معالجة مياه الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، وممثل الشركة العالمية صاحبة المشروع. بدأت منذ قليل، الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر الفيديو، مسعى لاحتواء النزاع الذى تطور إلى هجوم روسي عسكرى شامل انطلق أواخر فبراير الماضى. بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وزيرا الإنتاج الحربى والإسكان يستعرضان التقنيات الحديثة المستخدمة فى المياه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، يبدأ اليوم الاثنين، استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. واصلت الداخلية جهودها لملاحقة الاحتكار وتوفير السلع للمواطنين، من خلال إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بـ25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية. أعلن مستشار الرئيس الأوكرانى، عن مقتل 2500 شخص من مدينة ماريوبول الاوكرانية، جراء القصف الروسى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لماليزيا مسجلة 106.5 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 70 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 52.1 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من ماليزيا 432.5 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 368.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.2%. الإحصاء: 52.1% ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية إلى ماليزيا خلال 2021 مستشار رئيس أوكرانيا: مقتل 2500 شخص من مدينة ماريوبول جراء القصف الروسي 25 سيارة محملة بأغذية مخفضة الأسعار تجوب القاهرة الكبرى الهجرة تبدأ تلقى أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا الراغبين فى الدراسة بمصر الأرصاد: أجواء باردة بسبب رياح قادمة من أوروبا والانخفاض مستمر الأيام المقبلة

رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء ماليزيا يسلمها وزير الخارجيةانخفاض بالحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 16 درجةالصحة: إطلاق 1400 فريق طبى بالقرى والنجوع للتسجيل والتطعيم ضد كورونا