التعليم العالى تعلن فتح التقدم لبرنامج مبادرة منح الدراسات العليا للمهنيين

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول الإعلان الثامن لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسى 2022/2023، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي.

وأوضح التقرير أن برنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين" يتم طبقًا للاتفاقية الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، والتى تنص على توفير منح دراسية تشمل (مهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تدريب لمدة فصل دراسى واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر).

وأفاد التقرير أن هذه المنح تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية، وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص، من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين أدائهم الوظيفى فى الحاضر والمستقبل؛ للمساهمة فى رفع معدل النمو الاقتصادى المصري.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 28 أبريل 2022، علمًا بأن هذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف التقرير أن المجالات العلمية لهذه المنح هي: (الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية).

ولفت التقرير إلى تعيين ﻣﻨﺴﻖ بكل ﻣﺆﺳﺴﺔ للتواصل ﻣﻊ وﺣﺪة اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎت للتنسيق بشأن هذه المنح، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮحات البحثية واﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ، وذﻟﻚ فى ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه 28 أبريل المقبل، مع التزام اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

وأوضح التقرير أنه ﺳﯿﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻋﻤﻖ اﻟﻔﮭﻢ للمقترح اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ واﻻﺧﺘﯿﺎر (B).

وأضاف التقرير أن نماذج التقدم (A،B) الخاصة بالمنح متاحة على الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات، وللمزيد من المعلومات حول خطوات التقدم والمستندات المطلوبة لهذه المنح وشروطها، يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات.