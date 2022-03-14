شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نموذج استمارة تقدم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا للجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الطلاب المصريون العائدين من أوكرانيا في التوافد على مقر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اعتبارا من صباح اليوم الإثنين، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم.

وينشر ”الخليج 365” نموذج استمارة تقديم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين في استكمال دراستهم داخل الجامعات الأهلية والخاصة.

ويقوم الطالب بكتابة العديد من البيانات فى الاستمارة تتمثل فى الاسم، والرقم القومي، ومحل الإقامة، وتاريخ الميلاد ، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل، ونوع شهادة الثانوية العامة الحاصلة عليها الطالب، والنسبة المئوية ، وعام الحصول.

كما تتضمن الاستمارة بيانات، الجامعة المقيد بها الطالب في أوكرانيا، والكلية، والتخصص، والمستوى الدراسي المقيد به الطالب ، المواد التي درسها الطالب بالثانوية المعدلة الغير الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية).

وفى نهاية الاستمرار يكتب الطلب إقرار، بأن كافة البيانات المقدمة مني بتلك الإستمارة صحيحة وكذلك صور الأوراق المقدمة مني وفي حالة ثبوت عدم صحتها أتحمل المسئولية القانونية كاملة ويصنع فرار قبول أوراقي ملعذم ، وأتعهد بإحضار أصول المستندات التي تؤيد البيانات المكتوبة في موعد أقصاه 2/6/13 202 وفي حالة عدم إحضاري لكافة المستندات أو ثبوت عدم صحة البيانات المكتوبة أتحمل المسئولية القانونية كاملة ويصبح قرار قبول إستمارتي منعدم ، وأنا على علم كامل بان تقدمى بأوراقى لا يعتبر قبولا نهائيا ومجرد تقدم مبدئي لحين إحضارى شهاداتی وفحص الأوراق والمستندات واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشان وما يقرره مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو الجامعة التي سوف يتم ترشيح الطالب اليها أو الجهات المعنية في هذا الشان .



