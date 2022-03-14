شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسترد 80 ألف متر أراضى أملاك دولة بقرى ميت رهينة وسقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والاراضي أملاك الدولة ومواجهة مخالفات البناء لتحقيق الانضباط وردع المخالفين.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ 182 قرار إزالة لتعديات على الأراضى أملاك الدولة ولاية الآثار بقري ميت رهينة وسقارة بمركز ومدينة البدرشين اسفرت عن استرداد إجمالي مساحة حوالي 80 الف م٢ ضمن أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة علي مدار أربعة أيام، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 50 قرار إزالة خلال اليوم الأول على مساحة 40402 متر وتنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات علي مساحة 6798 باليوم الثانى وتنفيذ 48 قرار إزالة لتعديات على مساحة 1048 متر خلال حملات اليوم الثالث بالإضافة إلى تنفيذ 43 قرار ازالة لتعديات على مساحة 20717 متر فى اليوم الرابع وجميعهم بقري سقارة وميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة مجهودات مواجهة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة مع تأكيده علي المتابعه اليومية لما يتم تنفيذه، مشددا على المرور الدوري علي الحالات التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة.