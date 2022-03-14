شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بمصر يهنئ على فرج بفوزه بـ"أوبتاسيا للاسكواش": اعط فرصة لغيرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السفير البريطانى لدى القاهرة جاريث بايلى، لاعب الاسكواش على فرج، بعد فوزه ببطوبة أوبتاسيا للاسكواش فى لندن، وقال مازحا :"يا مصر اعط فرصة لغيرك"، فى إشارة لهيمنة مصر ولاعبيها على ألقاب بطولات الاسكواش.

وقال بايلى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل:" ألف مبروك لاعب الاسكواش رقم 1 في العالم، على فرج، الفائز عام 2022، ببطولة أوبتاسيا، بطولة نادي ويمبلدون بلندن، يا مصر، أعط فرصة لغيرك!، لكن بجدية، أتمنى لك التوفيق في اليوم التالي".



جاريث بايلى

وتوج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة "أوبتاسيا" لرجال الاسكواش، والتى استضافتها ملاعب نادى ويمبلدون بالعاصمة الإنجليزية لندن خلال الفترة ما بين 6 و11 مارس الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يجعلها من بطولات الفئة الذهبية بالاسكواش.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على منافسه دييجو إلياس لاعب بيرو بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 11-8, 11-8, 13-11.

وأنهى النيوزيلندى بول كول، لاعب الاسكواش، هيمنة مصر على التصنيف العالمي للرجال لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك بعد تصدره لتصنيف شهر مارس الجارى، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائى ببطولة ويندي سيتى، والتى تعد أحد أكبر البطولات فى اللعبة، بينما ودع على فرج، لاعب وادى دجلة وآخر متصدر مصرى للتصنيف، منافسات ويندى سيتى من الدور ربع النهائى.