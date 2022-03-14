شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر تعديل النظام الأساسى لمصر للطيران للصناعات المكملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية تفاصيل قرار وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، رقم 137 لسنة 2022، الخاص بتعديلات النظام الاساسى لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، حسب تعديلات القانون رقم 185 لسنة 2020 .

وأشارت الجريدة الرسمية أن بعد موافقة مجلس ادارة شركة مصر الطيران للصناعات المكملة، فقد تقرر تعديل النظام الاساسي للشركة، بالإضافة إلي إلغاء القرار الوزاري رقم 586 لسنة 2005 والصادر بالنظام الاساسي لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة .

وجاءت تعديلات وزير الطيران على النظام الأساسى للشركة ليتوافق مع التعديلات الواردة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلات اللائحة التنفيذيـة.

وجاء في تعديلات النظام الاساسي لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة ما يلي:

- أن الشركة تصنع ما تحتاج اليه الشركة القابضة لمصر الطيران والشركات التابعة لها ووزارة الطيران المدني والشركات والجهات التابعة لها.

- تصنيع اجزاء الطائرات غير الهيكلية (البلاستيكية والمعدنية)

- تصنيع الادوات البلاستيكية اللازمة لتقديم الوجبات

- تصنيع أي منتجات بلاستيكية أخري

-إنتاج مواد التعبئة والتغليف

- تصنيع كافة أنواع الملابس والاحذية والشنط وسائر المنتجات الجلدية

- تصنيع كافة أنواع الاثاثات والمنتجات الخشبية

- تصنيع وإصلاح وصيانة الحاويات والمقطورات وسلالم الطائرات وعربات حمل ونقل حقائب الراكب