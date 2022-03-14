"الريف المصرى": مد وتنفيذ شبكات كهرباء لأراضى الـ1.5 مليون فدان بغرب المنيا

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القاهرة - سامية سيد - وقَّع اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، اتفاقا للتعاون المشترك فى مجال مد وتنفيذ شبكات الكهرباء بالأراضى المملوكة لشركة "تنمية الريف المصرى الجديد" فى منطقة غرب - غرب المنيا، ضمن خطة الشركة نحو القيام بالربط بين شبكة الكهرباء الرئيسية التابعة للدولة وأراضى المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

وبموجب التعاقد يتم إسناد مهام تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال مد شبكات كهرباء الضغط المتوسط لأراضى "الريف المصرى الجديد" بمنطقة غرب غرب المنيا وتوصيل الكهرباء لأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى المنيا وفق أحدث وأسرع الآليات والتقنيات الممكنة، وبأفضل قيمة سعرية، بما يخدم المشروع القومى ويأتى فى صالح المنتفعين به.

أكد عبد الوهاب أن التعاقد الجديد الذى تقوم به "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" من أجل توصيل الكهرباء من الشبكة القومية إلى أراضى "الريف المصرى الجديد"، إنما يهدف إلى تحقيق صالح المنتفعين، وإلى التكامل والتوظيف الأمثل للخبرات.

وقال عبد الوهاب أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة على أعمال الربط بين الشبكة القومية للكهرباء وأراضى المشروع، بما يضمن مد كهرباء الدولة حتى تصل إلى رأس أراضى "الريف المصرى الجديد" بمنطقة "سهل المنيا" التى تشمل منطقتى غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا ، على أن تتحمل "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" مهام وتكلفة مد وتنفيذ أعمال الشبكات الداخلية، داخل زمام أراضى المشروع.. وهو ما بدأت "الريف المصرى الجديد" بتنفيذه بالفعل فى صورة مراحل.

وأشار رئيس مجلس إدارة الريف المصرى الجديد إلى أن ما يستهدفه المشروع فى الوقت الحالى هو إقامة تعاون ناجح وشراكات إنتاجية وتنموية مع كبرى الشركات الوطنية، تقوم على فكر ورؤية علمية واضحة، مشدداً على أن الشركة تهدف بالأساس إلى التنمية المستدامة التى تقوم على أعمال الاستزراع والاستصلاح، والتى من شأنها خلق وإتاحة المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء الوطن، وإفادة وخدمة جميع المنتفعين بالمشروع، خاصةً المنتفعين من فئة صغار المزارعين والشباب.