شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترصف 3 محاور مرورية بالواحات البحرية بقيمة 8 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية استكمال أعمال رصف وتطوير طريق الأبراج الجديد بطول 1.5كم طريق مزدوج، تم رفع كافة المخلفات والرتش والأتربة وتنسيق الجزيرة الوسطي وتدعيمها بالوصلات الخاصة بالمرافق.

واستكمالا لأعمال إنشاء محاور مرورية جديدة وربط المدينة بالتجمعات السكنية تم رصف طريق الحاج وطني يربط بين طريق الابراج الجديد وحتي طريق المستشفي بطول 800م وعرض 6 أمتار، لتخفيف الحركة المرورية من وإلى المستشفي والقري بعضها ببعض ومنطقة جنوب الدائري، بالإضافة إلى رصف الطريق الذي يربط بين طريق الأبراج مروراً بشارع المسيري المؤدى إلى منطقة التعمير بطول 900م وأيضا تم رصف الطريق الرابط بين الدائرى إلى محطة الوقود وذلك لتفتيت الكثافات المرورية بذلك القطاع.