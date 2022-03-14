شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ12 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 20 جنيها.
- الليمون بـ 11.5 جنيه.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ11 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.
برتقال بسرة بـ 7 جنيهات.
برتقال بلدى بـ 5 جنيهات.
الفراولة بـ13 جنيها.