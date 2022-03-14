شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكويتية تبرز زيارة المستشار حنفى جبالى والوفد المرافق إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، زيارة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي والوفد البرلماني المرافق له للكويت، واستقبال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لوفد البرلمان وتأكيد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، خلال لقائه بالمستشار جبالي على متانة العلاقات وتوحيد المواقف بين البلدين.

ففي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان " مرزوق الغانم يعقد مباحثات مع نظيره المصري لتأكيد متانة العلاقات وتوحيد المواقف وبحث تطورات الأوضاع الدولية" .

وقالت الصحيفة، إن المباحثات تطرقت إلى العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن البرلماني،وأهمية توحيد المواقف حول مختلف الملفات في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، خصوصا خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في إندونيسيا في وقت لاحق الشهر الجاري .

وفي صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان"ولي العهد يستقبل الغانم ورئيس مجلس النواب المصري"، قالت الصحيفة "إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل بقصر بيان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية المستشار الدكتور حنفي جبالي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

وفي صحيفة القبس وتحت عنوان "الرئيس الغانم يعقد مباحثات رسمية مع نظيره المصري"، قالت الصحيفة، إنه تم خلال المباحثات تبادل الآراء ووجهات النظر، حول عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم الجانبين وآخر التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية القارية والدولية.

وفي صحيفة الجريدة وتحت عنوان "الغانم وجبالي أكدا عمق العلاقات الكويتية – المصرية "، قالت الصحيفة إن المباحثات حضرها نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب الدكتور خالد عايد العنزي، والنائب مبارك العجمي، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.