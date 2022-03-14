شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم معرضاً للكتاب بكلية الفنون الجميلة لنشر الوعى الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان معرض الكتاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو محمد سامي، عميد الكلية، والدكتورة نرمين المصرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ويستمر المعرض حتى 21 مارس 2022.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة على إيمان جامعة حلوان بأهمية القراءة، حيث يأتي ذلك انطلاقا من حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى باعتبارها منارة تعليمية وتنويرية فى المجتمع فضلا على النهوض بالمستوى الفكري لدى طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور عمرو محمد سامي، عميد الكلية، أن المعرض يتناول أقسام متنوعة من الكتب فى مجالات عديدة (علمية، اجتماعية، ثقافية، أدبية) لتشجيع الطلاب على الإقبال على الكتب حيث يساهم المعرض في نشر الوعي الثقافي ويساعد على ترسيخ فكرة القراءة وتقديم خدمة متميزة للقراء.