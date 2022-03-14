شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمات السيد المسيح فى رسالة ماجستير بإكليريكية الأنبا رويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوقشت بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس اليوم رسالة الماجستير المُقدمة من القمص يوحنا فايز زخارى مدرس الْعَهْدِ الْجَدِيد بالكلية، التى حملت عنوان: "مُحَـاكَمَاتِ السَّيِّدِ الْمَسِيحِ وَصَلْبه حَسْبَمَا جَاءَتْ فِى الْعَهْدِ الْجَدِيدِ، دِرَاسَةٌ تَارِيخِيَّةٌ وَتَحْلِيلِيَّةٌ".

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور القس بيشوى حلمى إبراهيم أستاذ اللاهوت العقيدى والحوارات المسكونية بالكلية مشرفًا ورئيسًا، والدكتور عدلى أنيس، أستاذ جغرافيا الْعَهْدِ الْجَدِيد بالكلية، عضوًا، والدكتور القمص بنيامين المحرقى، عضوًا.

وعقب المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير من قسم الكتاب المُقدس بتقدير ممتاز.

وحضر مناقشة الرسالة الأنبا إبرآم مطران الفيوم، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، ووكيل الكلية والأستاذ الدكتور سعيد حكيم يعقوب، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا.