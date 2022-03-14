القوى العاملة: الإمارات تحدد ساعات العمل في شهر رمضان للوزارات والجهات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بأن الإمارات حددت ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك، للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، حسب النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الاثنين - أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

من جهته.. قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إنه حسب القرار تكون ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية الاتحادية في شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، من يوم الإثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، أيام الجمعة من كل أسبوع .

وأضافت أن القرار يتيح للجهات الحكومية الاتحادية تطبيق أنظمة الدوام المرن والعمل عن بعد لأيام الجمعة في شهر رمضان بما يتماشى مع قرارات الحكومة المنظمة للعمل المرن وعن بعد، وضوابط منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة.

وأوضحت أن هذا القرار يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل والتي تنص على وجود عدد كاف من الموظفين في مقر الجهة الحكومية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين خلال الشهر الفضيل، ويوفر خيار العمل عن بعد يوم الجمعة لنسبة 40% من إجمالي عدد موظفي الجهة الحكومية.

وأكدت أن ضوابط العمل عن بعد تركز على ضرورة أن تتوفر في الوظيفة والموظف شروط العمل عن بعد، وأن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، وعلى تنظيم العمل عن بعد للموظف يوم الجمعة، بعد صدور الموافقة المسبقة مـن رئيسه المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل.

ولفتت إلى أن نظام العمل الأسبوعي في الحكومة الاتحادية يتيح للجهات منح الأولوية للعمل عن بعد للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر إقامته، ومراعاة أي ظروف إنسانية قد تواجه الموظفين في هذا الجانب، لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.